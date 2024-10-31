Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
20:30
ФиорентинаНе начат
Комо
22:45
ЛациоНе начат
Рома
22:45
ТориноНе начат

Смородская: Станкович использует те же приемы, что и Абаскаль

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о выступлении столичного "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, подписав с клубом двухлетний контракт. В клубе он сменил испанца Гильермо Абаскаля, уволенного из "Спартака" весной этого года.

- Вы знаете, я просчитала Абаскаля и оказалась права, так виделось мне, что он - жулик от футбола, он ничего не умеет, но изображает, как будто умеет. Ну, хлестаковщина типичная. Та же ли ситуация сейчас со Станковичем? Да-да, он те же приемы использует, - передает слова Смородской "ВсеПроСпорт".

"Спартак" при Станковиче одержал в РПЛ шесть побед, потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью. Красно-белые с 22 баллами в активе располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

Ольга Смородская Деян Станкович Гильермо Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится