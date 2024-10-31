Напомним, летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович, подписав с клубом двухлетний контракт. В клубе он сменил испанца Гильермо Абаскаля, уволенного из "Спартака" весной этого года.
- Вы знаете, я просчитала Абаскаля и оказалась права, так виделось мне, что он - жулик от футбола, он ничего не умеет, но изображает, как будто умеет. Ну, хлестаковщина типичная. Та же ли ситуация сейчас со Станковичем? Да-да, он те же приемы использует, - передает слова Смородской "ВсеПроСпорт".
"Спартак" при Станковиче одержал в РПЛ шесть побед, потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью. Красно-белые с 22 баллами в активе располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
Смородская: Станкович использует те же приемы, что и Абаскаль
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о выступлении столичного "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ