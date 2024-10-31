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Калинин: РПЛ не деградирует, появляются талантливые пацаны

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Левый защитник "Факела" Игорь Калинин дал свой комментарий по поводу уровня РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
- РПЛ не деградирует. Смотря по каким критериям это всё оценивать… Для молодых сейчас больше возможностей для роста. Появляются молодые пацаны талантливые. Тот же Батраков. Появился бы он в тот момент, когда в команде играл, например, Жоао Марио? Это плюс? Плюс, на мой взгляд, - цитирует футболиста воронежской команды "РБ Спорт".

В текущем розыгрыше РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший в 13-ти турах 33 очка. В тройку также входят петербургский "Зенит" и столичный "Локомотив", у которых 30 и 27 баллов соответственно. Воронежский "Факел" с 11 баллами в активе идет на 14-й строчке в РПЛ.

Калинин в этом сезоне принял участие в 10 матчах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до лета следующего года.

"Факел" в 14-м туре РПЛ на своем поле примет "Химки", игра состоится 3 ноября и начнется в 17:30 мск.

Игорь Калинин Факел
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