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Игнатьев: как только откроют шлюзы, Карпин откажет "Ростову" в пользу сборной

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Бывший член тренерского штаба сборной России Борис Игнатьев предположил, что нынешний главный тренер национальной команды Валерий Карпин откажется от "Ростова" в пользу сборной.
Фото: ФК "Ростов"
"Как только откроют шлюзы, и мы увидим нашу команду в числе претендентов на поездку на ЧМ или Евро, то Валерий Георгиевич откажется. Скажет: "Мне это очень сложно". Да и дело будет страдать, если человек не будет отдаваться от и до. А отдаваться будет непросто. Не думаю, что Карпин откажется в пользу "Ростова", скорее в пользу сборной", - сказал Игнатьев.

Валерий Карпин одновременно с работой в "Ростове" с июля 2021 года является главным тренером сборной России. Под руководством 55-летнего специалиста национальная команда сыграла 18 матчей, в которых одержала 12 побед, потерпела одно поражение и пять раз были зафиксированы ничьи.

В ростовском клубе Карпин начал работать в декабре 2017 года, в текущем сезоне желто-синие идут на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 13 очков после 13 сыгранных туров. В следующем матче команда Валерия Карпина отправится в гости к московскому "Динамо", встреча состоится в пятницу, 1 ноября.

Источник: Metaratings

Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев
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