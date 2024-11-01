"Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезет Бруней. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам. Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а еще и со вторым составом - это неуважение. Да, это не тот уровень, возможно, стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве", - сказал Семшов.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча, 15-го числа команда Валерия Карпина сыграет с национальной командой Сирии, матч пройдет в Волгограде. 19 ноября россияне сыграют со сборной Брунея в Краснодаре. Ранее в СМИ сообщали, что Бруней отправит для игры со сборной России команду из полупрофессиональных футболистов, однако эту информацию опровергли.
Напомним, с 2022 года российской команде по решению УЕФА и ФИФА запретили участвовать в международных турнирах. В 2024 году подопечные Валерия Карпина сыграли со сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и национальной командой Вьетнама (3:0).
Источник: "Чемпионат"
Семшов: играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а еще и со вторым составом - это неуважение
Бывший игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался о ноябрьском товарищеском матче сборной России с командой Брунея.
Фото: РФС