"В первую очередь для Зиньковского будет лучше, если он уйдёт из "Спартака". Потому что он амбициозный футболист с хорошими качествами, который должен играть. Но не вижу в нём какую-то потерю для "Спартака". Малое количество времени, наверное, связано с тем, что Зиньковский снизил требования к себе, а также у него небольшое доверие от тренеров", - заявил Гранат.
Антон Зиньковский выступает в составе московского "Спартака" с лета 2022-го года. За его трансфер самарским "Крыльям Советов" было заплачено 3.2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 12 матчей за красно-белых в Премьер-лиге и Кубке России. Всего Зиньковский отметился 2-мя голевыми передачами.
Московский "Спартак" после 13-ти туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 22 набранных очка. В 14-м туре красно-белые встретятся с московским ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: уход Зиньковского не станет потерей для "Спартака". Наверное, он снизил требования к себе
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможном уходе из "Спартака" вингера Антона Зиньковского.
Фото: официальный сайт "Спартака"