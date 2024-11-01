"У нас была прагматичная игра. Мы били вперёд и смотрели, что будет. Это вообще ****** (капец). Катастрофа", - приводит слова Лички "Чемпионат".
Московское "Динамо" и "Ростов" сыграли друг с другом 1 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Результат игры - ничья со счётом 1:1. После этого матча у бело-голубых в активе стало 27 очков (четвёртое место), а у команды из Ростова-на-Дону - 14 очков (восьмое место).
Личка матом описал игру "Динамо" в матче с "Ростовом"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка нецензурным образом описал игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Химки"