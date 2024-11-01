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Вадим Евсеев рассказал, что спонсор "Спартака" в 1998 году за победу в Кубке России подарил ему компьютер

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Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев рассказал о подарках от спонсора московского "Спартака" в 1998 году за победу Кубке России.
Фото: ФК "Ленинградец"
"Я не из старого поколения, почему? Первый компьютер заработал в 1998 году, когда выиграли Кубок России. Спонсор нам предоставил подарки, сказали: выбирай. Я выбрал компьютер. Что еще можно был выбрать? Все, что угодно. От чайника до других полезных вещей", - приводит слова Евсеева "РБ Спорт".

Вадим Евсеев выступал за московский "Спартак" с 1993 по 1999 годы. Всего на его счету в составе основной команды красно-белых 88 матчей, 5 голов и 4 голевые передачи.

В Кубке России сезона-1997/98 "Спартак" в финале, который 7 июня состоялся на стадионе "Лужники", со счётом 1:0 обыграл московский "Локомотив". Единственный гол в матче на 86-й минуте забил Андрей Тихонов. Вадим Евсеев в том матче остался на скамейке запасных.

Вадим Евсеев Спартак Кубок России Ленинградец
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