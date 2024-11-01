"Я не знаю, что случилось, но знаю, что Корниленко – очень порядочный парень: он не может быть замешан в каких-то коррупционных делах, он честный и порядочный. Я хорошо его знаю, участвовал в его становлении, у меня о нём самое хорошее мнение. Это один из немногих, кого я знал с точки зрения человеческой порядочности", – приводит слова Байдачного "Советский спорт".
31 октября самарские "Крылья Советов" официально объявили об уходе с поста спортивного директора клуба Сергея Корниленко. 41-летний специалист занимал эту должность с лета 2020 года. За этот период самарский клуб занял первое место в Первенстве ФНЛ, выйдя в Премьер-Лигу, и дошёл до финала Кубка России. Будучи футболистом Сергей Корниленко выступал за "Крылья Советов" в 2011-2019 гг.
После 13 туров Российской Премьер-Лиги текущего сезона "Крылья Советов", набрав 12 очков, занимают двенадцатое место в турнирной таблице.
Байдачный: Корниленко не может быть замешан в коррупционных делах, он честный и порядочный
Бывший главный тренер "Терека", "Факела" и "Ростова" Анатолий Байдачный прокомментировал уход из самарских "Крыльев Советов" спортивного директора Сергея Корниленко.
Фото: ФК "Крылья Советов"