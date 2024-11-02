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"Мне неинтересно. Я слежу за футбольными людьми". Мостовой высказался о карьере Слуцкого в Китае

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Бывший футболист "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой заявил, что не следит за Леонидом Слуцким, который работает в Китае.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 2 ноября, команда Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" победила в заключительном туре китайской Суперлиги и финишировала на второй строчке. Клуб Слуцкого добился своего лучше результата в чемпионате Китая за 16 лет, "Шанхай" проиграл лишь раз в завершившемся сезоне.

- Бывало и лучше. Мне неинтересно смотреть за Слуцким. Всё честно и открыто. Я много раз про него говорил. Я слежу за футбольными людьми, - цитирует Мостового "Чемпионат".

Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" прошлой зимой. Ранее специалист работал в столичном ЦСКА и казанском "Рубине".

Александр Мостовой Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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