Сегодня, 2 ноября, команда Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" победила в заключительном туре китайской Суперлиги и финишировала на второй строчке. Клуб Слуцкого добился своего лучше результата в чемпионате Китая за 16 лет, "Шанхай" проиграл лишь раз в завершившемся сезоне.
- Бывало и лучше. Мне неинтересно смотреть за Слуцким. Всё честно и открыто. Я много раз про него говорил. Я слежу за футбольными людьми, - цитирует Мостового "Чемпионат".
Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" прошлой зимой. Ранее специалист работал в столичном ЦСКА и казанском "Рубине".
"Мне неинтересно. Я слежу за футбольными людьми". Мостовой высказался о карьере Слуцкого в Китае
Бывший футболист "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой заявил, что не следит за Леонидом Слуцким, который работает в Китае.
Фото: ФК "Спартак"