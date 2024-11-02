- Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч. Как только наберет игровой тонус, его КПД повысится. Думаю, что он начнет встречу с красно-белыми с первых минут, - цитирует Корнеева "СЭ".
Пьянич перебрался в московскую команду по ходу нынешнего сезона, подписав с красно-синими контракт до лета следующего года. Боснийский футболист провел за "армейцев" пять матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
ЦСКА примет "Спартак" на своем поле сегодня, 2 ноября, начало игры - в 20:45 мск. Следить за текстовой трансляцией дерби можно будет на Rusfootball.info.
Корнеев: Пьянич пока не в состоянии проводить полный матч
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что полузащитник столичной команды Миралем Пьянич начнет с первых минут игру со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА