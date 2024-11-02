Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
СпартакПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Торпедо
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Жирона
4 - 3 4 3
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
Ювентус2 тайм
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хольштайн
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
7 - 2 7 2
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЛансЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Юрий Сёмин рекомендовал Леониду Слуцкому сейчас продолжить работать в Китае

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о завершении сезона для Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
"На его месте я бы не стал задумываться сейчас о каком-то переходе, у него все идет хорошо, его уважают. Его команде нужно двигаться дальше. А так, конечно, европейские лиги просматривают Китай, кто хорошо себя проявляет, уезжает в европейские лиги, как игроки, так и тренеры", - приводит слова Семина ТАСС.

2 ноября завершился сезон-2024 в чемпионате Китая по футболу. Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого с декабря 2023 года является российский специалист Леонид Слуцкий, занял итоговое второе место, уступив клубу "Шанхай Порт" одно очко. Таким образом, "Шанхай Шэньхуа" показал свой лучший результат в чемпионате с сезона 2008 года, когда команда также завоевала серебряные медали.

Ранее 53-летний тренер руководил такими командами, как ЦСКА, "Рубин", "Крылья Советов", "Халл Сити", сборная России и ряд других клубов.

Юрий Семин Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится