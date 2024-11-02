"На его месте я бы не стал задумываться сейчас о каком-то переходе, у него все идет хорошо, его уважают. Его команде нужно двигаться дальше. А так, конечно, европейские лиги просматривают Китай, кто хорошо себя проявляет, уезжает в европейские лиги, как игроки, так и тренеры", - приводит слова Семина ТАСС.
2 ноября завершился сезон-2024 в чемпионате Китая по футболу. Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого с декабря 2023 года является российский специалист Леонид Слуцкий, занял итоговое второе место, уступив клубу "Шанхай Порт" одно очко. Таким образом, "Шанхай Шэньхуа" показал свой лучший результат в чемпионате с сезона 2008 года, когда команда также завоевала серебряные медали.
Ранее 53-летний тренер руководил такими командами, как ЦСКА, "Рубин", "Крылья Советов", "Халл Сити", сборная России и ряд других клубов.
Юрий Сёмин рекомендовал Леониду Слуцкому сейчас продолжить работать в Китае
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о завершении сезона для Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"