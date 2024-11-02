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Решение о вызове Матвея Сафонова в сборную России будет принято вечером 3 ноября

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, прибудет ли вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Приедет ли Сафонов в сборную? Мы общались с Матвеем. Теперь должны созвониться после тура — завтра вечером. Тогда окончательно все решим. Первое — если Матвею нужна эта игра, мы готовы ее предоставить. Второе — наверняка, он хочет сыграть за сборную в своем родном городе, в Краснодаре. Если он такое желание проявит и сложатся все обстоятельства, конечно, мы будем рады", - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".

Во время очередного учебно-тренировочного сбора национальной команды России, который начнётся 11 ноября, запланировано проведение двух товарищеских матчей. Первый матч должен пройти 15 ноября в Краснодаре против сборной Брунея, а второй матч должен пройти 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что адвокаты Матвея Сафонова, который в настоящее время выступает в составе французского "ПСЖ", в октябре рекомендовали 25-летнему голкиперу не приезжать в России, так как у него имеется непогашенная задолженность по алиментам перед дочерью и бывшей супругой. В итоге футболист пропустил октябрьский учебно-тренировочный сбор команды России.

Виталий Кафанов Матвей Сафонов Сборная России
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