"Слабая игра с нашей стороны. "Спартак" начал более агрессивно, атаковал. Потом мы развернули игру, но не принимали правильных решений, когда можно было забить. Удар Бонгонды практически решил игру. Во втором тайме играли девять на девять, восемь на девять. Было всё, кроме серьёзного футбола. В дерби надо держать концентрацию, этого нам сегодня не хватило. Потерпели поражение в дерби, когда этого делать нельзя", - цитирует Николича "Чемпионат".
Сегодня, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 24 очка.
В среду, 6-го ноября, команда Марко Николича сыграет на выезде с казанским "Рубином" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. В следующее воскресенье, 10-го ноября, "армейцы" проведут выездную встречу с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 15-го тура чемпионата России.
Главный тренер ЦСКА Николич - о поражении от "Спартака": слабая игра с нашей стороны
Фото: ПФК ЦСКА