Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Торпедо
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Жирона
4 - 3 4 3
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хольштайн
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
7 - 2 7 2
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия Д
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЛансЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
НиццаЗавершен

Главный тренер ЦСКА Николич - о поражении от "Спартака": слабая игра с нашей стороны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о поражении от "Спартака" в 14-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА
"Слабая игра с нашей стороны. "Спартак" начал более агрессивно, атаковал. Потом мы развернули игру, но не принимали правильных решений, когда можно было забить. Удар Бонгонды практически решил игру. Во втором тайме играли девять на девять, восемь на девять. Было всё, кроме серьёзного футбола. В дерби надо держать концентрацию, этого нам сегодня не хватило. Потерпели поражение в дерби, когда этого делать нельзя", - цитирует Николича "Чемпионат".

Сегодня, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 24 очка.

В среду, 6-го ноября, команда Марко Николича сыграет на выезде с казанским "Рубином" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. В следующее воскресенье, 10-го ноября, "армейцы" проведут выездную встречу с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 15-го тура чемпионата России.

ЦСКА Марко Николич Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится