- Юран может возглавить "Спортинг", если агенты будут хорошо работать. Ну да, российских тренеров недооценивают. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, ранее из "Спортинга" ушел португальский 39-летний специалист Рубен Аморим, тренер будет работать в "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага, отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
Юран во время карьеры игрока выступал в Португалии за "Бенфику" и "Порту". Его последним клубом в тренерской карьере был "Пари НН". Сам специалист ранее выразил готовность сменить Аморима в "Спортинге".
Канчельскис: есть маленькие шансы, что Юран возглавит "Спортинг"
Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за "Манчестер Юнайтед" и сборную России, высказал мнение, что у Сергея Юрана есть небольшие шансы возглавить "Спортинг".
Фото: ФК "Пари НН"