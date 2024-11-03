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Канчельскис: есть маленькие шансы, что Юран возглавит "Спортинг"

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Андрей Канчельскис, в прошлом выступавший за "Манчестер Юнайтед" и сборную России, высказал мнение, что у Сергея Юрана есть небольшие шансы возглавить "Спортинг".
Фото: ФК "Пари НН"
- Юран может возглавить "Спортинг", если агенты будут хорошо работать. Ну да, российских тренеров недооценивают. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Напомним, ранее из "Спортинга" ушел португальский 39-летний специалист Рубен Аморим, тренер будет работать в "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага, отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Юран во время карьеры игрока выступал в Португалии за "Бенфику" и "Порту". Его последним клубом в тренерской карьере был "Пари НН". Сам специалист ранее выразил готовность сменить Аморима в "Спортинге".

Андрей Канчельскис Сергей Юран Спортинг Лиссабон
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