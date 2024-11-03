"Вполне нормальный правый боковой сверху. Вот это настоящий футболист. С характером. А команда в белом… Надо наказывать тех, кто нападает толпой", - цитирует Курбанова "Чемпионат".
Вчера, 2-го ноября, московский ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" в 14-м туре чемпионата России со счетом 0:2. Забитые мячи на свой счет записали Тео Бонгонда и Хесус Медина. На 54-й минуте матча между игроками состоялась массовая потасовка, в ходе которой защитник "армейцев" Виллиан Роша нанес удар в голову защитнику красно-белых Руслану Литвинову.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля обоих участников конфликта. Сообщается, что Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на 4-6 матчей.
Боксер Курбанов оценил удар защитника ЦСКА Виллиана Роши в голову защитнику "Спартака" Руслану Литвинову
Экс-претендент на титул чемпиона мира боксёр RCC Магомед Курбанов высказался об ударе защитника ЦСКА Виллиана Роши в голову игроку "Спартака" Руслану Литвинову.
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"