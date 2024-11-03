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Кузьмичев: уход Кордобы станет огромной потерей для "Краснодара", он много очков приносит команде

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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о возможном уходе Джона Кордобы из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Уход Кордобы станет огромной потерей для «Краснодара», он много очков приносит команде. Это игрок, определяющий место "Краснодара" в таблице на данный момент. Он уже здорово адаптировался в РПЛ, он точно один из лучших нападающих прямо сейчас в России", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 13-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками. Сегодня, 3-го ноября, южане сыграют на своем поле с "Оренбургом", которые занимают последнее место в турнирной таблице.

Владимир Кузьмичев Краснодар Джон Кордоба
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