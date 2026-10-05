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"Он не должен был завершать карьеру в сборной в слезах". Тренер Португалии - о Криштиану
Сегодня, 12:29
Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш прокомментировал ситуацию с
Криштиану Роналду
.
Фото: Getty Images
"Одна из вещей, которые я говорил Кришу: он не должен был завершать карьеру в сборной после чемпионата мира — проиграв и в слезах. Он должен был закончить выступления за сборную на поле.
Мне хотелось бы, чтобы он завершил карьеру в сборной так, как хочет сам. При первом вызове я сказал ему: "Ты мне нужен". Будешь ты играть или нет — ты мне нужен. И сейчас ничего не изменилось", - цитирует Жезуша Record.
Ранее 41-летний нападающий преждевременно покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером. Позднее в СМИ появились сообщения, что Роналду завершил выступления за сборную и не изменит своего решения.
В составе сборной Португалии
Криштиану Роналду
дебютировал в августе 2003 года. За это время форвард провел 234 матча, в которых записал на свой счет 146 забитых голов и 45 результативных передач. Вместе с командой он становился чемпионом Европы, а также дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.
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Жорже Жезуш
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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