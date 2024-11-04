Напомним, ЦСКА принимал "Спартак" в субботу в рамках 14-го тура РПЛ, победу одержали гости, забившие в ворота "армейцев" два мяча.
Во втором тайме из-за потасовки по красной карточке получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов, оба игрока могут быть дисквалифицированы до четырех матчей.
- Ну потолкались чуть-чуть. Ничего серьёзного, просто Роша что-то о себе возомнил, второй из ЦСКА тоже. Особо не смотрел на них, а "Спартак" просто победил заслуженно, - цитирует Ещенко "Чемпионат".
"Спартак" с 25 баллами идет пятым в таблице чемпионата России, у ЦСКА 24 очка и клуб располагается на шестой позиции в РПЛ.
Ещенко - о драке в матче ЦСКА - "Спартак": ну потолкались чуть-чуть. Ничего серьезного, просто Роша что-то о себе возомнил
Андрей Ещенко, ранее выступавший за красно-белых, высказался относительно потасовки в прошедшем столичном дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ