"Конечно, Алексей мог отработаться лучше. Но я хотел бы отметить, что назначение на эту игру он заслужил своей стабильной работой походу двух последних сезонов. Мы надеемся, что те недоработки, которые были именно в управлении игрой, он сможет проработать, и следующие такие матчи он будет проводить уже более с холодной головой", - цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Московский ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме игроки устроили массовую потасовку, после которой главный арбитр встречи Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше и защитнику красно-белых Руслану Литвинову.
Также Алексей Сухой удалил с поля полузащитника "армейцев" Ивана Облякова, показав игроку вторую желтую карточку на 85-й минуте встречи. Эксперты отмечали, что главный арбитр допустил несколько ошибок в матче.
Каманцев: Сухой мог отработать матч ЦСКА - "Спартак" лучше, но он заслужил это назначение своей работой
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе Алексея Сухого на матче 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: "Чемпионат"