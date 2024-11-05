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Радимов: в матче со "Спартаком" настрой пошел во вред ЦСКА

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ московскому "Спартаку" со счётом 0:2.
Фото: ПФК ЦСКА
"Настрой пошел во вред "армейцам". Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, со второй минуты мы вспомним локоть Мойзеса, который просто развалил игру ЦСКА, они стали двигаться не в том направлении. Ладно бы бразильцы, мы от них этого ждем, но то же касается и Матвея Кисляка, и прочих", приводит слова Радимова "Матч ТВ".

ЦСКА 2 ноября на своём поле в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московский "Спартак". Встреча завершилась поражением "армейцев" со счётом 0:2.

После этого поражения у ЦСКА в активе осталось 24 очка, в связи с чем красно-синие опустились в турнирной таблице чемпионата России на шестое место, пропустив вперёд "Спартак". В следующем туре команда Марко Николича 10 ноября на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Владислав Радимов Спартак ЦСКА
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