- Лунёв пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена. Пока не решили, кто будет вместо него. Возможно, после этого тура еще одного вызовем, - приводит слова Кафанова РИА Новости.
Ранее Виталий Кафанов сообщил, что ноябрьский сбор национальной команды пропустит голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов.
В ноябре 2024 года сборная России сыграет два товарищеских матча - с командой Брунея в Краснодаре 15 ноября и с Сирией в Волгограде 19 ноября.
Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор с матчем в Краснодаре
Кафанов: Лунёв пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за травмы.
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