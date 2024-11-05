- Новый контракт Кордобы - это отличная новость для "Краснодара" и игрока. Кордоба уже доказал, что является системообразующим футболистом команды, и доказывает свой уровень каждый год. Прекрасная работа! - передаёт слова Корнеева "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что "Краснодар" продлил истекающий в конце сезона контракт с 31-летним нападающим сборной Колумбии Джоном Кордобой. Срок действия нового соглашения истечёт в июне 2027 года.
Кордоба выступает за "быков" с июля 2021 года, в текущем сезоне на его счету 8 голов и 4 результативных паса в 10 матчах РПЛ, а также 4 матча Кубка России.
"Отличная новость для "Краснодара". Корнеев высказался по поводу продления контракта с Кордобой
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев прокомментировал продление "Краснодаром" контракта с колумбийским нападающим Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Краснодар"