По информации источника, центральный защитник Нино может попасть в заявку на встречу 15-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом", которая состоится в это воскресенье, 10 ноября. Напомним, бразилец не смог доиграть матч 14-го тура против махачкалинского "Динамо" (2:1) из-за повреждения задней мышцы бедра.
Вингер петербуржцев Максим Глушенков пропустит кубковую игру против "Ахмата" и вряд ли сыграет с грозненцами в чемпионате России 10. Скорее всего, нападающий вернется в строй к 16-му туру, в котором сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом" 23 ноября после международной паузы на игры сборных.
Источник: "СЭ"
Источник: Глушенков вернется в строй к матчу с "Оренбургом" после паузы на игры сборных
Стали известны сроки возвращения после травм защитника "Зенита" Нино и вингера сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"