- "Зенит" является фаворитом. Но мы видим и изменения в "Ахмате", они были с приходом Ташуева, просто в некоторых матчах проигрывали необъяснимым образом и пропускали глупейшие голы. Сейчас намечается положительная динамика, но "Ахмат", при всем уважении, не может сравниваться с "Зенитом", - заявил Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" и "Ахматом" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 1/4 финала Кубка России, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.
Напомним, "Зенит" вышел в плей-офф Кубка с первого места, набрал 16 баллов. "Ахмат" с 9 баллами в активе занял второе место в своей группе.
В РПЛ коллектив Сергея Ташуева имеет в своем активе девять баллов и занимает 15-е место в таблице. У "Зенита" 33 очка и вторая строчка в РПЛ.
Корнеев: "Ахмат", при всем уважении, не может сравниваться с "Зенитом"
Экс-игрок ЦСКА и "Барселоны" Игорь Корнеев высказался перед игрой Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом".
Фото: Официальный сайт РПЛ