- Батраков - хороший. Не знаю, взяли бы его в "Зенит". Если бы взяли, где бы он играл? По "голове" он подошел бы, тянет, - цитирует Аршавина "СЭ".
19-летний футболист в текущем сезоне провел за "железнодорожников" пять матчей в Кубке России, забил один гол и сделал две голевые передачи. В РПЛ атакующий полузащитник "Локомотива" в 13 матчах записал на свой счет восемь голов и шесть ассистов на партнеров.
Контракт футболиста с "Локомотивом" действует до 2027 гола, портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять миллионов евро.
"Локомотив" имеет в своем активе 31 балл и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Аршавин заявил, что полузащитник "Локомотива" Батраков подошел бы "Зениту"
Экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ