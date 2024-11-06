"Артем Дзюба сделал многое для российского футбола. Было бы правильно дать ему шанс и вызвать его в сборную на товарищеские матчи. Впереди еще половина чемпионата. Артем в хорошей форме. Знаете, как говорят, прирожденный форвард будет забивать. У него есть все возможности для этого", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Артем Дзюба перебрался в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно. 36-летний форвард покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента по итогам прошлого сезона. В первых 6-ти матчах за новый клуб в РПЛ Дзюба оформил 2+3 по системе гол+пас.
С 30-ю голами в 55-ти матчах Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России. Столько же голов на счету экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова, которому для этого понадобилось 92 матча.
Газзаев: было бы правильно вызвать Дзюбу в сборную России, он многое сделал для российского футбола
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев призвал дать шанс форварду "Акрона" Артему Дзюбе в национальной сборной России.
Фото: официальный сайт РФС