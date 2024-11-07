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Канчельскис: в ближайшие пять лет чемпионом будет "Зенит". Забудьте о победах других команд

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от выступлений петербургского "Зенита" в ближайших сезонах чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"В ближайшие пять лет чемпионом будет "Зенит". Забудьте о победах других команд в нашем чемпионате. Если бы я был у руля "Зенита", я поставил бы перед командой задачу обойти по титулам "Спартак". Поверьте мне, "Зенит" обойдёт "Спартак" и станет самой титулованной командой в истории России в ближайшие пять лет", - приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Петербургский "Зенит" выигрывал чемпионат России последние шесть сезонов подряд. Всего на счету сине-бело-голубых 10 золотых медалей чемпионата России (т.е. при подсчёте начиная с сезона-1992). Такое же количество побед в высшем футбольном дивизионе России у московского "Спартака".

В нынешнем сезоне "Зенит" за 14 туров набрал 33 очка и на данный момент расположился на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. "Спартак", в свою очередь, набрал 25 очков и занял в настоящее место пятое место.

Андрей Канчельскис Спартак Зенит
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