Попов: клубами в России руководят люди не из футбола - из "Газпрома", из "Лукойла", менеджеры, бухгалтеры

Бывший игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов предположил, почему руководители футбольных клубов в России чаще приглашают на пост главного тренера иностранцев, а не воспитывают собственных специалистов.

Фото: ФК "Зенит"





В настоящее время в Российской Премьер-Лиге первое место по итогам 14-ти туров занимает "



15-й тур РПЛ сезона-2024/25 пройдёт 9-10 ноября: "Локомотив" примет "Факел", "Зенит" встретится с "Ахматом", "Краснодар" сыграет против "Рубина". Это связано с образованием функционеров, которые стоят у руководства клубов. Кто они такие? Это люди вообще не из футбола, люди без спортивного образования. Какие-то люди из "Газпрома", из "Лукойла", менеджеры, бухгалтеры, но только не спортивные люди", - приводит слова Попова Metaratings В настоящее время в Российской Премьер-Лиге первое место по итогам 14-ти туров занимает " Краснодар ". Команда Мурада Мусаева набрала 36 очков и обеспечила себе лидерство по итогам первого круга. На втором месте с 33-я очками расположился петербургский " Зенит ". Третье место занимает московский " Локомотив ", который за 14 матчей набрал 31 очко.15-й тур РПЛ сезона-2024/25 пройдёт 9-10 ноября: "Локомотив" примет "Факел", "Зенит" встретится с "Ахматом", "Краснодар" сыграет против "Рубина".