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Попов: клубами в России руководят люди не из футбола - из "Газпрома", из "Лукойла", менеджеры, бухгалтеры

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Бывший игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов предположил, почему руководители футбольных клубов в России чаще приглашают на пост главного тренера иностранцев, а не воспитывают собственных специалистов.
Фото: ФК "Зенит"
Это связано с образованием функционеров, которые стоят у руководства клубов. Кто они такие? Это люди вообще не из футбола, люди без спортивного образования. Какие-то люди из "Газпрома", из "Лукойла", менеджеры, бухгалтеры, но только не спортивные люди", - приводит слова Попова Metaratings.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге первое место по итогам 14-ти туров занимает "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 36 очков и обеспечила себе лидерство по итогам первого круга. На втором месте с 33-я очками расположился петербургский "Зенит". Третье место занимает московский "Локомотив", который за 14 матчей набрал 31 очко.

15-й тур РПЛ сезона-2024/25 пройдёт 9-10 ноября: "Локомотив" примет "Факел", "Зенит" встретится с "Ахматом", "Краснодар" сыграет против "Рубина".

Алексей Попов РПЛ Чемпионат России ПЛ
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