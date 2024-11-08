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Лепехин - об игре "Спартак" - "Акрон": это матч середняков

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Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин высказался перед игрой 15-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Акроном".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Если они хотят бороться за высокие места, то "Акрон" должны обыгрывать. Мы привыкли, что "Спартак" с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков, исходя из таблицы, - цитирует Лепехина legalbet.ru.

Напомним, "Акрон" в прошлом туре обыграл "Крылья Советов" и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Спартак" имеет в своем активе 25 баллов и идет на пятой строчке, в 14-м туре красно-белые в гостях обыграли ЦСКА.

Встреча между "Спартаком" и "Акроном" пройдет в воскресенье на поле красно-белых, старт игры запланирован на 15:15 по столичному времени.

Константин Лепехин Спартак Акрон
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