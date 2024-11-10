"Факел" третий сезон подряд борется за выживание в РПЛ, для нас это привычная ситуация. Поэтому, я думаю, что все будет нормально", - цитирует Маркова "РБ Спорт".
В субботу, 9 ноября, "Факел" проиграл в гостях московскому "Локомотиву" в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Воронежцы прервали свою серию из 5 матчей без поражений в РПЛ, в течение которой четырежды сыграли вничью и одержали одну победу.
По итогам первого круга "Факел" набрал 12 очков и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу команду из Воронежа отделяет на данный момент три балла.
Марков: "Факел" третий сезон подряд борется за выживание в РПЛ, для нас это привычная ситуация
Форвард "Факела" Евгений Марков высказался о борьбе воронежского клуба за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"