"Спартак" займёт шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло. В ближайшее время чемпионом будет становиться только "Зенит", они обойдут "Спартак" по числу титулов. Я уже об этом говорил и сейчас ничего нового не скажу", - сказал Канчельскис.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занимает пятое место по итогам 15 туров. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков, отставание от первой строчки составляет 9 баллов. Лидером чемпионата является "Краснодар", в активе команды 37 очков, следом идут "Зенит" и "Локомотив", у которых по 36 и 34 балла.
В 16-м туре "Спартак" примет на своем поле "Локомотив", московское дерби пройдет 23 ноября.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Спартак" займёт шестое место в этом сезоне РПЛ
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы "Спартака" стать чемпионами в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"