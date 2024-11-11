"Думаю, идея провести товарищеский матч между сборными России и Боливии была бы отличной. Можно было бы провести один матч в России, а другой в Боливии. Но на сегодняшний день трудно сказать, кто победил бы в этом матче.Я действительно не знаю. Если бы матч проходил в Боливии, то сборной России пришлось бы играть на высокогорье. А это всё-таки достаточно трудные условия для тех, кто к такому не привык", - приводит слова Фернандеса Legalbet.
11 ноября начинается очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который продлится в течение 9 дней. В его рамках подопечные Валерия Карпина 15 ноября в Краснодаре встретятся со сборной Брунея (начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени), а 19 ноября в Волгограде встретится со сборной Сирии (начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени).
Сборная Боливии по состоянию на 24 октября 2024 года занимает 79-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России, в свою очередь, расположилась на 34-й строчке.
Защитник "Акрона" Фернандес предложил провести 2 товарищеских матча между сборными России и Боливии
Защитник тольяттинского "Акрона" Роберто Фернандес поделился своим мнением о возможности провести товарищеские матчи между сборными России и Боливии.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу