"Многие критикуют Пьянича. Но в "Ювентусе", когда они выигрывали подряд чемпионат Италии, он так же играл. И раньше не отличался суперскоростными данными или объёмом оборонительной работы. Через него шла игра. Возможно, два года в Катаре сказываются. Зимой форму наберёт и станет ещё лучше. С таким исполнителем в середине нужен просто качественный форвард, которого у клуба сейчас нет", - приводит слова Дьякова "Советский спорт".
Миралем Пьянич является игроком московского ЦСКА с сентября 2024 года, когда босниец в статусе свободного агента подписал с "армейским" клубом однолетний контракт с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон. 34-летний полузащитник в составе своей новой команды в общей сложности провёл 8 официальных матчей, в которых отдал партнёрам одну голевую передачу и получил одну жёлтую карточку.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость экс-футболиста "Лиона", "Ромы", "Ювентуса", "Барселоны" в 3 млн евро.
Дьяков: в "Ювентусе" Пьянич играл так же, как сейчас в ЦСКА
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился своим мнением о выступлении боснийского полузащитника Миралема Пьянича в составе московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА