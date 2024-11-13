Экс-защитник "Спартака" Боккетти: никогда бы не поступил так, как Соболев

- Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как "Спартак", чтобы играть за конкурента. Наоборот, предпринял бы всё возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам, - передает слова Боккетти "СЭ".
Также Боккетти отметил, что не знает всей ситуации изнутри и, возможно, Соболев хотел найти новую мотивацию, а в "Спартаке" форвард не чувствовал себя комфортно.
- Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти - вперёд, иначе сделаешь хуже всем, - добавил экс-футболист столичной команды.
Соболев официально перебрался в клуб с берегов Невы из "Спартака" 30 августа. За это время футболист провел за новую команду 12 поединков во всех турнирах, дважды забил в Кубке России и сделал одну голевую передачу. Трудовой договор 27-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до июня 2027 года.
"Зенит" в текущем сезоне в 15-ти турах заработал 36 баллов и располагается на второй позиции в таблице. После паузы на матчи сборных сине-бело-голубые в рамках 16-го тура в гостях сыграют против "Оренбурга", встреча пройдет 23 ноября, старт игры - в 12:00.