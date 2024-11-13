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"Переживём". Семак ответил на слова Дзюбы о нём в скандальном интервью

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к словам нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы о нём в недавнем интервью.
Фото: ФК "Зенит"
"Это типичная ситуация. Все игроки, которые играют, довольны. Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация. Вопросов у меня никаких нет. Я давно не смотрю никакие сюжеты и передачи. Отрывки видел, но ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

12 ноября было опубликовано большое интервью нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы. В нём 36-летний нападающий обвинил главного тренера "Зенита" Сергея Семака в том, что тот сделал всё так, чтобы форвард не продлил контракт с петербургским клубом.

Артём Дзюба покинул "Зенит" в статусе свободного агента летом 2022 года после 7 сезонов выступлений в составе сине-бело-голубых. Сергей Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года. Работая вместе, тренер и футболист в одной команде четыре раза становились чемпионами России.

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