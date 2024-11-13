"Цена в 22,3 миллиона евро за Пиняева не соответствует действительности. Думаю, что если кто-то и сделает предложение "Локомотиву", то это будет не более 10 миллионов", - цитирует Корнеева Metaratings
Полузащитник Сергей Пиняев выступает за "Локомотив" с января прошлого года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 20-ти матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России.
Международный центр спортивных исследований (CIES) включил Сергея Пиняева в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира. Полузащитник "Локомотива" занял в рейтинге 67-е место с ценником в 22.3 миллиона евро.
Корнеев: не думаю, что кто-то предложит "Локомотиву" за Пиняева больше 10 миллионов
Российский тренер Игорь Корнеев предположил, какую сумму московский "Локомотив" может заработать на продаже полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: официальный сайт "Локомотива"