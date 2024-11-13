"Вот в "Локомотиве" появился Батраков, а почему такого нет в "Зените"? Ведь у них тоже сильная академия. Мне не нравится их политика, но это личное мнение. Они не то, что не делают акцент на своих, у них даже точечно свои футболисты не появляются. Сейчас они на втором месте, завтра могут быть на первом. Но какая разница? Состав у них сильный. И будут там за счет мастерства", - поделился Шаронов.
После 15-ти туров чемпионата России "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 36 набранных очков. "Локомотив" с 34-мя очками располагается на 3-й строчке. Лучшим бомбардиром чемпионата России с 10-ю мячами является 19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
Всего на счету воспитанника "железнодорожников" 10+6 по системе гол+пас в 14-ти матчах РПЛ. Лучшим бомбардиром "Зенита" в сезоне является форвард Максим Глушенков, приобретенный в летнее трансферное окно у "Локомотива" за 6.3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Шаронов: мне не нравится политика "Зенита". В "Локомотиве" появился Батраков, а у них что?
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов раскритиковал работу руководства санкт-петербургского "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"