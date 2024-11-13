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"Краснодар" проведет товарищеский матч против сборной Брунея 18 ноября

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Сборная Брунея сыграет против "Краснодара" после товарищеского матча со сборной России в ноябре.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с "Краснодаром". Эта игра состоится 18-го числа, а на следующий день мы улетаем домой", - цитирует президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсала Юсоффа "Матч ТВ".

Сборная России встретится со сборной Брунея в товарищеском матче 15-го ноября. Игра пройдет в Краснодаре. Обе сборные уже прибыли в город и готовятся к матчу. После матча сборная России отправится в Волгоград, где 19-го ноября состоится товарищеская игра с национальной командой Сирии.

"Краснодар" является лидером чемпионата России после завершения первого круга. В активе "быков" 37 очков в 15-ти матчах, что на 1 больше, чем у ближайшего преследователя, "Зенита".

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