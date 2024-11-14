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Геркус: Амарал не оставил впечатления в "Спартаке" - пришел и ушел

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Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об уходе из "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"
На прошлой неделе столичный клуб сообщил о прекращении сотрудничества со спортивным директором, контракт с португальцем был расторгнут по обоюдному соглашению.

- Сложно оценить работу Амарала, слишком короткий период прошёл. Никакого впечатления португалец не оставил, пришёл и ушёл. Не успел понять, что он имел виду, какая у него программа и что он собирался делать дальше, - передает слова Геркуса Metaratings.ru.

"Спартак" в текущем сезоне в 15-ти матчах набрал 28 баллов, клуб занимает пятое место в таблице чемпионата. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет девять очков.

23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ состоится встреча "Спартака" против "Локомотива", начало игры запланировано на 18:00 мск.

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