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Медведев: Игорь Акинфеев - всё ещё лучший вратарь РПЛ

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Вратарь "Пари Нижнего Новгорода" Никита Медведев назвал лучшего по его мнению вратаря РПЛ на данный момент.
Фото: ЦСКА
"Кто сейчас лучший вратарь РПЛ? Сложно сказать - очень много хороших ребят. Давайте назову Игоря Акинфеева. Будет банально, но с этим не поспоришь - он все еще лучший. Игорь уже не раз в этом году выручил ЦСКА и принес им очки", - сказал Медведев.

Игорю Акинфееву 38 лет, всю свою карьеру он провел в московском ЦСКА. В текущем сезоне голкипер принял участие во всех 15-и туров Российской Премьер-Лиги, семь матчей он отыграл "на ноль", пропустил 10 мячей. Контракт Акинфеева с армейцами действует до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость опытного вратаря в 1 миллион евро.

Источник: "РБ Спорт"

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