- Уверен, в РПЛ бы он не затерялся прямо сейчас. Потренировался бы — и стал снова легендой "Спартака". Не думаю, что он бы был лучшим игроком лиги, но картины бы точно не испортил, - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, до лета следующего года у Промеса действует контракт с "Юнайтед" из Дубая. Ранее он выступал за "Спартак" и становился с московским клубом чемпионом России.
Всего 32-летний Промес принял участие в 235 матчах за "Спартак", 114 раз поразил ворота соперников и сделал 59 голевых передач на партнеров. Минувшим летом его контракт с красно-белыми истек.
Глушаков: уверен, Промес бы не затерялся сейчас в РПЛ
Бывший футболист столичного "Спартака" Денис Глушаков высказался о нидерландском форварде Квинси Промесе, который сейчас выступает за "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"