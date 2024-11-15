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Глушаков: уверен, Промес бы не затерялся сейчас в РПЛ

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Бывший футболист столичного "Спартака" Денис Глушаков высказался о нидерландском форварде Квинси Промесе, который сейчас выступает за "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"
- Уверен, в РПЛ бы он не затерялся прямо сейчас. Потренировался бы — и стал снова легендой "Спартака". Не думаю, что он бы был лучшим игроком лиги, но картины бы точно не испортил, - цитирует Глушакова "СЭ".

Напомним, до лета следующего года у Промеса действует контракт с "Юнайтед" из Дубая. Ранее он выступал за "Спартак" и становился с московским клубом чемпионом России.

Всего 32-летний Промес принял участие в 235 матчах за "Спартак", 114 раз поразил ворота соперников и сделал 59 голевых передач на партнеров. Минувшим летом его контракт с красно-белыми истек.

Денис Глушаков
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