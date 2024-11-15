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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
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Рианчо: о матче России с Брунеем вряд ли узнают в Европе

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Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче сборной России с Брунеем.
Фото: РФС
"Знают ли о товарищеском матче сборной России с Брунеем в Европе? Думаю, нет. И вряд ли узнают. Встречи с такими командами просто не могут вызвать интерес среди европейских зрителей. Это нужно сборной России, а не Европе", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Сегодня, 15-го ноября, сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Брунея, встреча состоится в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

В 2024 году команда Валерия Карпина одержала домашнюю победу над Сербией, а также на выезде обыграла Белоруссию и Вьетнам с общим счетом 11:0. Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Шри-Ланкой и Сенегалом.

Сборная России
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