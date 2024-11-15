"Наверное, на мой взгляд, счет в целом мог бы быть и 1:1, но хозяева воспользовались ситуацией, когда мы немного несобранно проявили себя в обороне, забили второй мяч. Но в целом хорошо атаковали команды, достаточно грамотно оборонялись. Мне кажется, обе команды хотели себя в этих компонентах хорошо проявить. Просто "Фенербахче" был чуть более удачлив, воспользовался одним своим моментом", - приводит слова Барриоса официальный сайт ФК "Зенит".
В пятницу, 15 ноября петербургский "Зенит" на выезде проводил товарищеский матч со стамбульским "Фенербахче". Встреча, которая прошла на стадионе "Шюкрю Сараджоглу", завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Дженк Тосун. Сине-бело-голубым удалось отыграться на 35-й минуте - отличился Александр Ерохин. Однако во втором тайме (точнее - на 63-й минуте) турки усилиями защитника Левента Мерджана забили победный гол.
У "Зенита" ближайшая официальная игра состоится 23 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги - на выезде пройдёт встреча с "Оренбургом".
Барриос: на мой взгляд, счет мог быть 1:1, просто "Фенербахче" был чуть более удачлив
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал поражение петербургской команды в товарищеском матче с "Фенербахче" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"