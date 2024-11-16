"Соболев должен понимать, что делать. Есть требования тренерского штаба. Нужно отдать должное тем людям, которые организовывают такие матчи. Соболеву нужно пытаться завоевывать место в стартовом составе", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
15 ноября в Стамбуле состоялась товарищеский матч между турецким "Фенербахче" и петербургским "Зенитом". Победителем из данного противостояния вышел стамбульский клуб, который одержал победу со счётом 2:1. У хозяев отличились Дженк Тосун и Левент Мерджан, а у гостей - Левент Мерджан.
Для команд эта встреча оказалась третей, начиная с отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Ранее два матча (в марте 2023 г. и в июле 2023 г.) в основное время завершились вничью.
Шалимов: нужно отдать должное тем людям, которые организовывают такие матчи, как "Зенит" - "Фенербахче"
Российский тренер поделился своим мнением о товарищеском матче между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"