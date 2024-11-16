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Шалимов: нужно отдать должное тем людям, которые организовывают такие матчи, как "Зенит" - "Фенербахче"

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Российский тренер поделился своим мнением о товарищеском матче между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев должен понимать, что делать. Есть требования тренерского штаба. Нужно отдать должное тем людям, которые организовывают такие матчи. Соболеву нужно пытаться завоевывать место в стартовом составе", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

15 ноября в Стамбуле состоялась товарищеский матч между турецким "Фенербахче" и петербургским "Зенитом". Победителем из данного противостояния вышел стамбульский клуб, который одержал победу со счётом 2:1. У хозяев отличились Дженк Тосун и Левент Мерджан, а у гостей - Левент Мерджан.

Для команд эта встреча оказалась третей, начиная с отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Ранее два матча (в марте 2023 г. и в июле 2023 г.) в основное время завершились вничью.

Зенит
Игорь Шалимов
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