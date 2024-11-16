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Радимов: хочется поддержать Соболева. Заметно, что он неуютно себя чувствует в "Зените"

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении нападающего Александра Соболева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Заметно, что Соболев неуютно себя чувствует в "Зените". Хочется его поддержать. Видно, что над ним довлеет серия без забитых мячей. Но это переламывается только через работу. Ему надо абстрагироваться от всех этих посторонних дел и стычек на поле, сконцентрироваться на том, чтобы забивать мячи и участвовать в атаках "Зенита", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. Тогда сине-бело-голубые приобрели 27-летнего футболиста у московского "Спартака" за 10 млн евро. Между нападающим и футбольным клубом из Санкт-Петербурга был подписан трёхлетний контракт с возможностью продления срока его действия ещё на один год.

С момента перехода форвард в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнёрам 1 голевую передачу. При этом все результативные действия Соболев оформил в матчах Кубка России. В Российской Премьер-Лиге нападающий последний раз забивал в апреле 2024 года.

Александр Соболев
Зенит
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