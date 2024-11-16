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Селюк: у Гогуа заканчивалась виза, сейчас он находится в Африке, делает документы

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему Седрик Гогуа отсутствовал в заявке "Химок" на последние матчи.
Фото: ФК "Химки"
"У Седрика заканчивалась виза, сейчас он находится в Африке, делает документы. Из-за красной карточки он пропускал игры и как раз поехало все оформить. Через неделю он все сделает, но понятно, что сейчас уже нет смысла возвращаться даже", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Седрик Гогуа перешел в подмосковные "Химки" из ярославского "Шинника" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона. Защитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 4 матча и получил одну красную карточку.

После 15-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 12 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на своем поле с "Краснодаром".

Химки
Седрик Гогуа
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