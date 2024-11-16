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Геркус - о матче России с Брунеем: играть лучше, чем просто тренироваться

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре Россия - Бруней (11:0).
Фото: сборная России по футболу
сборной России выбор соперников был невелик, поэтому, как говорится, за неимением гербовой, пишем на простой. Играть лучше, чем просто тренироваться", - цитирует Геркуса "Чемпионат".

Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0 в товарищеском матче, который проходил на домашнем стадионе "Краснодара". Эта победа стала самой разгромной в истории сборной России.

Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с национальной командой Сирии, матч состоится в Волгограде.

Сборная России
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