"Готовились к Брунею. Понимали, что если будет легко складываться игра, не нужно наплевательски относиться к ней. Продолжали играть в тот футбол, который мы тренируем. Ну и нужно было забить как можно больше. Отметил ли Карпин что-то после матча? По-моему, даже не заходил в раздевалку. Может быть, будет "разбор полетов" на базе", - цитирует Глебова "Матч ТВ".
Сборная России принимала на своем поле в Краснодаре сборную Брунея в рамках товарищеского матча 15-го ноября. Подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперников 11 безответных мячей, одержав таким образом самую крупную победу в истории национальной команды. Полузащитник Данил Глебов попал в заявку сборной на матч, но на поле не появился.
19-го ноября сборная России встретится со сборной Сирии. Товарищеская игра пройдет в Волгограде. В 2024-м году у сборной России 4 победы в 4-х матчах с общим счетом 22:0.
Глебов: по-моему, Карпин после матча с Брунеем даже в раздевалку не заходил
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о победе над сборной Брунея (11:0) в товарищеском матче.
Фото: официальный сайт РФС