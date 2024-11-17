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Глебов: по-моему, Карпин после матча с Брунеем даже в раздевалку не заходил

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Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о победе над сборной Брунея (11:0) в товарищеском матче.
Фото: официальный сайт РФС
"Готовились к Брунею. Понимали, что если будет легко складываться игра, не нужно наплевательски относиться к ней. Продолжали играть в тот футбол, который мы тренируем. Ну и нужно было забить как можно больше. Отметил ли Карпин что-то после матча? По-моему, даже не заходил в раздевалку. Может быть, будет "разбор полетов" на базе", - цитирует Глебова "Матч ТВ".

Сборная России принимала на своем поле в Краснодаре сборную Брунея в рамках товарищеского матча 15-го ноября. Подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперников 11 безответных мячей, одержав таким образом самую крупную победу в истории национальной команды. Полузащитник Данил Глебов попал в заявку сборной на матч, но на поле не появился.

19-го ноября сборная России встретится со сборной Сирии. Товарищеская игра пройдет в Волгограде. В 2024-м году у сборной России 4 победы в 4-х матчах с общим счетом 22:0.

Данил Глебов
Валерий Карпин
Сборная России
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