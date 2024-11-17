"В "Динамо" достаточно рано распались связи среди футболистов, которые вместе росли и играли в академии клуба. Захарян на пике был продан, а у Грулёва постоянные травмы. И все эти связи распались. А Тюкавин в этом плане очень зависимый футболист. Но Костя всё равно молодец. Он двигается вперёд, пытается притираться к партнёрам, чтобы его понимали", - заявил Билялетдинов.
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам первого круга. В активе подопечных Марцела Лички 30 очков в 15-ти матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 7 очков. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин оформил 5+2 по системе гол+пас в 15-ти матчах РПЛ.
Форвард Вячеслав Грулев принял участие лишь в двух стартовых матчах "Динамо" в Премьер-лиге, после чего вылетел на продолжительный отрезок с травмой. Полузащитник Арсен Захарян перебрался из "Динамо" в "Реал Сосьедад" летом прошлого года за 13 миллионов евро.
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Билялетдинов - о результативности Тюкавина: в "Динамо" рано распались связи игроков, которые росли в академии
Российский тренер Ринат Билялетдинов назвал причины низкой результативности форварда "Динамо" Константина Тюкавина в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"