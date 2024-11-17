- Такой результат бьет по самолюбию. "Динамо" должно выигрывать такие матчи любым составом. Мы могли сыграть лучше. "Амкал" показал высокий уровень футбола. Можно сказать, они отыгрались за результат двухлетней давности.
Сегодня, 17 ноября, в рамках товарищеского матча на стадионе "ВТБ Арена" в Москве команда "Амкал" из Медийной футбольной лиги одержала победу над столичным "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе бело-голубых голами отметились полузащитник Денис Макаров и нападающий Ярослав Гладышев. За "Амкал" забил Максим Пичугин, оформивший дубль и Антон Карпов.
"Динамо" набрало 30 очков в 15 турах и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: такой результат бьет по самолюбию. Мы должны выигрывать такие матчи любым составом
Генеральный директор столичного "Динамо" Павел Пивоваров поделился мыслями после поражения от "Амкала" в товарищеской встрече (2:3).
Фото: ФК "Динамо"